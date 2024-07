La anécdota de Rubén con sus pacientes sobre La ruleta de la suerte

El concursante ha llegado al programa contado una anécdota que le viene sucediendo hace muchos años con sus pacientes.

Rubén es fisioterapeuta y muchas veces va a domicilio para atender a sus pacientes: “Cuando me coincide con La ruleta, hay algunos me ponen pegas y no quieren que vaya”, afirmaba el concursante.

Jorge Fernández ha aprovechado para dar las gracias a toda esa gente fiel que ve el programa: “Es increíble muchas gracias”, ha comentado el presentador.

¡Descubre esta anécdota en el video!