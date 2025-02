“Con 200 euros hubieras empatado con Adrián”: Raquel cae en la quiebra y pierde la oportunidad de pasar a la final

Raquel ha querido utilizar el Empiezo yo, y es que el panel final era su última oportunidad para conseguir adelantar a su compañero Adrián y convertirse en la gran finalista.

La suerte no ha acompañado a la concursante y ha caído en la quiebra. Aun así, esto no ha sido un impedimento para Raquel, que no se ha pensado dos veces la opción de utilizar el comodín.

Cuando ya empezaba a mejorar la jugada, con 200 euros ha vuelto a caer en la quiebra, perdiendo no solo el dinero y el turno, sino también a la oportunidad de convertirse en finalista y poder empatar con su compañero.

¡Una pena!, porque Raquel ya se sabía la respuesta al panel y si hubiese resuelto con ese dinerito hubiera conseguido empatar con su compañero Adrián y enfrentarse a él en una prueba de velocidad para decidir al finalista.

Por desgracia eso no ha ocurrido. Aun así, todo es posible. Veremos como transcurre el resto del programa, pero de momento, ¡no te pierdas a Raquel y su energía durante el concurso!