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EL HORMIGUERO
Àngel Llàcer revive en El Hormiguero el percance que sufrió mientras grababa su nuevo programa
El presentador visitó a Pablo Motos para hablar de Congelados y sorprendió al recordar, con humor y sobre el propio plató, el accidente que le provocó una fractura de brazo.
Durante su entrevista en El Hormiguero, Àngel Llàcer explicó cómo se produjo el incidente que sufrió en una grabación de Congelados. El presentador aprovechó la conversación para rememorar aquel momento y restarle dramatismo con una recreación cargada de humor.
La anécdota estuvo ligada a la canción Forever Young. Al volver a sonar el tema en el programa de Pablo Motos, Llàcer se animó a bailar sobre la mesa, recordando el episodio que le obligó a pasar parte de las grabaciones recuperándose del brazo mientras intentaba aparentar normalidad.
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