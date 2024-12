Para los amantes del pescado: el menú definitivo de Karlos Arguiñano en Nochevieja y Año Nuevo

Queda muy poquito para despedir un año de éxito en la Cocina Abierta de Karlos Arguiñano, y lo vamos a hacer como mejor sabemos: cocinando.

A lo largo del 2024, Karlos Arguiñano nos ha enseñado a elaborar recetas saludables, fáciles y en la mayoría de las ocasiones, rápidas. El cocinero siempre afirma que le gusta proponer recetas que cualquiera pueda preparar en casa sin complicaciones.

Por eso vamos a elaborar un menú de escándalo, de 10, de los que te encuentras en los mejores restaurantes. Pero aquí lo vamos a preparar fácilmente, como nos muestra Karlos Arguiñano. ¡Toma nota porque este fin de año vas a triunfar!

Entrantes y aperitivos

Comenzamos con los entrantes y aperitivos para ir abriendo boca. Lo mejor de los entrantes es que los puedes servir una vez sentados a la mesa, o momentos antes, cuando todo el mundo va llegando a la celebración.

Las delicias de salmón ahumado, arroz y wasabi son perfectas para esta ocasión. Aunque también puedes elaborar un pincho de langostino con piña, una brocheta de langostino con bacon, unas gambas al ajillo o incluso a la gabardina con un poco de alioli casero para acompañar.

Primer plato

El primer plato de un menú festivo como este es uno de los platos fuertes, pero como seguramente exista un segundo, te proponemos recetas algo más ligeras como sopas y cremas de pescado.

Karlos Arguiñano asegura que "vamos a triunfar" con esta sopa de pescado. Solo con ingredientes de andar por casa podrás disfrutar de esta receta original y rica que el propio Arguiñano le ha enseñado personalmente a su hija. Pero si buscas algo más rápido de elaborar, también puedes hacer la sopa exprés de fideos y gambas. También puedes elaborar un marmitako de rape, una receta muy fácil y resultona.

Las ensaladas son otra de las mejores opciones para ofrecer como primer plato del menú: ligeras, saludables y muy completas, con toques de sabor muy originales. Los cogollos con brandada de bacalao que ha elaborado Arguiñano recientemente son fáciles, ricos y resultones. En la ensalada de bacalao y naranja con mostaza encontrarás una combinación explosiva de sabores.

Pero además de las sopas y ensaladas, Karlos Arguiñano ha elaborado recetas que merecen un lugar en cualquier menú festivo que se precie. Una de ellas es el pastel de puerros y gambas con el que Arguiñano abrió su restaurante, una receta a la que le tiene especial cariño por esa misma razón.

¿Y qué te parecen unas berenjenas rellenas de bacalao? Arguiñano se muestra tan entusiasmado con esta receta que asegura que "no solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños".

Segundo plato

El segundo plato de este menú de fiesta es siembre el más fuerte, pero no por ello más pesado. De hecho, si resulta ligero mejor aún para quedarnos satisfechos. Por eso te proponemos en primer lugar una receta de merluza con alcachofas y almejas, te saldrá más económica y de sabor es sensacional. El rodaballo con almejas y emulsión de ajo es otra de las receta que Arguiñano describe como "recetón de lujo para días de fiesta". Y si prefieres otro tipo de pescado, el lenguado meunière con patatitas queda genial.

Ahora toca disfrutar de la cocina, la compañía, la comida y las fiestas navideñas más familiares. ¡Buen provecho y feliz Año Nuevo!