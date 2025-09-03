Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Importante

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El escritor ha recalcado la importancia de leer, informarnos y culturizarnos, ya que esa es la mejor forma de que no nos tomen por tontos y se aprovechen de nosotros.

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Arturo Pérez-Reverte. El escritor ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para analizar la actualidad de nuestro país y dar su opinión sobre la situación política y económica por la que estamos pasando.

"La única solución es educación, lucidez, libros, lecturas", ha recalcado el escritor. Él no entiende cómo la gente puede pasarse horas en el teléfono consumiendo contenidos instantáneos en lugar de repasar los más de 3.000 años de historia.

"Leed, defendeos. Un libro es un arma defensiva. Una biblioteca es una trinchera. Utilizadla antes de que los malos vengan y os corten el cuello como ovejas indefensas", ha animado el escritor a los espectadores recalcando que es la solución para muchos de nuestros problemas.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"
Su opinión

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"
En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

vox
El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre un partido político que cree que está creciendo mucho en nuestro país.

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"
Su opinión

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El periodista y novelista ha dado su opinión sobre el presidente del Gobierno y se ha mojado asegurando a qué cree que se dedicará en el futuro.

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

españoles bonanza

Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Publicidad