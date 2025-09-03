El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Arturo Pérez-Reverte. El escritor ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para analizar la actualidad de nuestro país y dar su opinión sobre la situación política y económica por la que estamos pasando.

"La única solución es educación, lucidez, libros, lecturas", ha recalcado el escritor. Él no entiende cómo la gente puede pasarse horas en el teléfono consumiendo contenidos instantáneos en lugar de repasar los más de 3.000 años de historia.

"Leed, defendeos. Un libro es un arma defensiva. Una biblioteca es una trinchera. Utilizadla antes de que los malos vengan y os corten el cuello como ovejas indefensas", ha animado el escritor a los espectadores recalcando que es la solución para muchos de nuestros problemas.