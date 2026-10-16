Caen los alquileres en menos de 10 días: "Busco piso desesperadamente", hablamos con una joven afectada

Han pasado 10 días desde que el Consejo de Ministros volviese a aprobar los dos decretos Maricarmen. En este tiempo lo que ha sucedido es que 4.235 viviendas del alquiler se han retirado del mercado en sólo diez días. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias el 72,4% de contratos han quedado paralizados o aplazados, además se han visto afectadas 5.758 operaciones y prevén que la actividad del mercado del alquiler podría experimentar una reducción de hasta el 30% en las próximas semanas.

Más de 4000 viviendas retiradas

Parece claro que la oferta inmobiliaria está cayendo. En el caso de Madrid, una de las zonas más tensionadas de España, se han perdido cerca de 1.300 viviendas en alquiler desde la primera publicación en el BOE de los decretos de vivienda.

Lara Ferreras es estudiante y hace poco ha tenido que abandonar la capital y volver a su pueblo en Zamora, a casa de sus padres, por la imposibilidad de encontrar un piso. "Iba a hacer un máster al terminar la carrera, pero lo he tenido que aplazar hasta el próximo año".

Según explica, "ya había una oferta baja, en general, pero ahora es inexistente prácticamente". Lara asegura que ha estado meses buscando anuncios en portales de alquiler sin éxito: "Buscaba para dos o tres personas porque tengo amigos que también les gustaría vivir en un piso", cuenta.

Para Lara hay otro problema más, el insufrible papeleo para acceder a un piso como nóminas o avales: "Te exigen cosas pero luego no te responden, desaparecen de repente. La mayoría de veces que he tratado con los propietarios no responden", lamenta.

¿Qué ocurre con el mercado del alquiler?

Un estudio elaborado por Idealista advierte que el número de viviendas en alquiler permanente disponibles en España se ha reducido un 44% desde el 2018. Por comunidades autónomas, Madrid lidera la lista al perder 137.411 anuncios en estos años, un descenso del 54%, también Cataluña ha sufrido una trágica reducción del 71% y la pérdida de 124.582 viviendas disponibles.

En términos globales, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias advierte que se espera una caída de entre el 25% y el 30% de las operaciones de alquiler en las próximas semanas, un porcentaje que llama especialmente la atención si tenemos en cuenta las fluctuaciones habituales del mercado que no suelen superar el +1,5%.

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