Iñaki López sufre un pequeño percance en la cocina: "¿Te has quemado?"

"No sé cocinar pero al menos soy buena compañía", reconoce Iñaki López nada más comenzar el programa.

Joseba Arguiñano ha estrenado su primer programa en ausencia de su padre elaborando una receta de muslos de pollo a la tailandesa, facilita y para 2 personas.

El cocinero le ha enseñado a Iñaki López algunas nociones sobre cocina pero, lo de saltear la verdura al estilo profesional no se le ha dado muy bien al presentador.

"¿Te has quemado?", pregunta preocupado Joseba. Finalmente todo ha quedado en una anécdota para contar.

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