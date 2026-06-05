Anécdotas
Iñaki López sufre un pequeño percance en la cocina: "¿Te has quemado?"
El presentador ha sido el invitado especial en esta primera entrega de Joseba Arguiñano al frente de Cocina abierta, y ya desde el comienzo ha avisado de que "cocinar no es lo suyo".
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"No sé cocinar pero al menos soy buena compañía", reconoce Iñaki López nada más comenzar el programa.
Joseba Arguiñano ha estrenado su primer programa en ausencia de su padre elaborando una receta de muslos de pollo a la tailandesa, facilita y para 2 personas.
El cocinero le ha enseñado a Iñaki López algunas nociones sobre cocina pero, lo de saltear la verdura al estilo profesional no se le ha dado muy bien al presentador.
"¿Te has quemado?", pregunta preocupado Joseba. Finalmente todo ha quedado en una anécdota para contar.
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