Sofía y Ángel Cristo tras ver Cristo y Rey: “Todo lo que les ocurre a mis padres está bien contado”

Ángel Cristo ha afirmado que no se atrevía a ver la serie sobre sus padres, “la he visto hace un mes y me ha gustado”, ha confesado el primogénito de la artista.

Todo lo contrario que le ha ocurrido a su hermana, Sofía Cristo que ve totalmente reflejada a su madre en la ficción, “es ella y la historia es muy real”, ha explicado la disc jockey.

Para los hijos de Bárbara Rey,Cristo y Rey, cuenta con mucha veracidad todo lo que les ocurre a sus padres, Ángel Cristo y Bárbara Rey y se han sentido muy liberados cuando ha salido toda la historia de su madre con el rey emérito.