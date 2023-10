Las bonitas palabras de Manuel Carrasco para su familia: “Son mi pilar y me enseñaron la importancia de la ley del esfuerzo”

Manuel Carrascoestá convencido de que su forma de ser ha sido un factor clave en su carrera musical. “Yo creo que esta determinación que yo he tenido, una forma de curro que yo he visto en mi casa en la que prima la ley del esfuerzo, me ha llevado a ir consiguiendo lo más bonito de mi carrera a lo largo de los años”, ha confesado el cantante.

El onubense ha hablado de la importancia de la base y la familia a la hora de dedicarse a una profesión como la suya. “Ellos son mi pilar, no hubiera sido posible si no es así”, ha asegurado Carrasco al hablar de los suyos.

El invitado de Joaquín, el novato ha explicado como su padre se emociona al pensar que no lo pudo ayudar más. Para Manuel Carrasco lo importante fue que lo dejaran volar y le dieran esa base tan importante en la vida.

Joaquín y el invitado han comentado la importancia del barrio y el entorno, “parece que teníamos la batalla perdida antes de empezar”, han afirmado sobre sus sueños a la hora de alcanzar el éxito.