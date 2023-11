Alaska, sobre ser un icono de la Movida: “Tú tienes que hacer lo que tú quieras y a quién le guste, perfecto”

Joaquín le dice a la artista que ella no le cae mal a casi nadie, una virtud difícil de conseguir en España. “No se le puede caer bien a todo el mundo y hay gente que no gusta con razón y otras veces que caes mal, aunque no te conozcan”, ha asegurado la invitada.

Respecto a ser un icono, “es verdad que yo pertenezco a determinados momentos de la historia de este país y acabas iconizado, pero por suerte no lo piensas en el día a día”, ha dicho la cantante.

Alaska ha confesado que la frase de deberse al público no está bien dicha porque ese público no es una masa uniforme, a unos les gustan unas canciones y a otros otras, “tú tienes que hacer lo que tú quieras sin pensar lo que digan los demás”, ha afirmado la cantante.