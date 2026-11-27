Cristina Pardo y José Bono han protagonizado un intenso enfrentamiento en La Mesa al abordar las informaciones sobre el patrimonio del exministro en República Dominicana y Marruecos. Bono asegura que algunos periodistas le atacan por defender a Pedro Sánchez y les acusa de recibir dinero público para difundir falsedades.

La presentadora le pregunta si considera que José Luis Ábalos también ha sido perseguido por apoyar al presidente. Además, le recuerda que hay socialistas señalados por presuntas irregularidades que siguen en el partido. Bono insiste en que sus críticas no van dirigidas a toda la profesión periodística, sino a quienes, según él, cobran por mentir.