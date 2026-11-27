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LA MESA
Susana Díaz cuestiona la reaparición de José Bono en campaña y cree que se arrepentirá de su entrevista con Cristina Pardo
La socialista se muestra sorprendida por la actitud del exministro en La Mesa y pone en duda que su intervención haya beneficiado al PSOE o a él mismo.
La entrevista de José Bono con Cristina Pardo en La Mesa ha provocado una inesperada reacción de Susana Díaz. La exdirigente andaluza considera que la actuación del socialista no se corresponde con la imagen que está acostumbrada a ver de él.
Durante la conversación, Pardo plantea si Bono podría haber sustituido a José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral del PSOE. Díaz admite esa posibilidad, pero cuestiona el efecto de su intervención y asegura que, cuando el exministro vuelva a ver la entrevista, probablemente se arrepentirá de haberla hecho.