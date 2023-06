Vecinos de Sevilla, desesperados por los cortes de luz en plena ola de calor: "Esto es una catástrofe"

Hay barrios de Sevilla que llevan 5 días con cortes de luz que pueden llegar a las 20 horas y que les dejan si frigoríficos ni ventiladores en plena ola de calor. Los vecinos piden una solución porque con 44º grados en la calle resulta imposible estar en casa y abrir los negocios al público.

Este jueves hay una concentración de protesta de los vecinos afectados. Juan es uno de ellos. Cuenta que el problema es grave, especialmente para niños y ancianos y que incluso han llegado a fallecer el pasado verano cuando sus respiradores dejan de funcionar por la noche. "Tenemos miles de familias trabajadoras que cada mañana acuden a su puesto de trabajo sin haber podido dormir. Niños pequeños que no van al colegio, pasan calor y no pueden beber agua fría. La vida cotidiana está completamente dislocada", señala.

Asegura que las infraestructuras no se han adaptado a las nuevas demandas y los transformadores y el cableado está desfasado. "Antes no había aire acondicionado ni termos eléctricos. No solo pasa en los barrios obreros si no que el problema se extiende a otras zonas", mantiene.

Califica la situación de "catástrofe" y pide que el Gobierno "meta mano a la empresa". "Esta claro que mientras esto sea privado aquí solo cuentan sus beneficios y la vida de las personas no cuenta", lamenta.

La empresa alega que la causa son los cultivos de marihuana

Asegura que la empresa se excusa "con el tema de los cultivos de marihuana" pero Juan cree que se están mezclando argumentos y son problemáticas distintas. Apunta que Endesa ha batido récord de beneficios en los últimos años y aunque haya gente que no esté al día en el pago de facturas eso no lo tienen que pagar quienes sí hacen frente a los pagos. "¿Qué se hace con estas personas, se les deja morir o qué?", se pregunta.