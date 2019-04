Un Mosso: "Si hubiera la posibilidad de pasarela en Cataluña me iría al cuerpo de Policía Nacional"

TRAS LA APLICACIÓN DEL 155

Cuatro mandos clave de los Mossos d'Esquadra dimiten para no seguir las órdenes del ministerio del Interior. 'Espejo Público' habla con un Mossso que quiere preservar su identidad y va a desvelar el clima que se está viviendo en Cataluña desde la aplicación del 155. Asegura que "miedo no he tenido pero estás señalado por ser constitucionalista. Si no quieres entrar en conflicto es mejor pasar del tema".