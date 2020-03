Un bebé sufre quemaduras de segundo grado en la guardería donde argumentan que "es muy travieso"

Los hechos tuvieron lugar en una guardería de la localidad madrileña de Azuqueca de Henares (Madrid) el pasado mes de octubre. Desde la escuela infantil aseguran que el bebé, de 10 meses, fue gateando, se subió a una mesa y tiró un biberón que estaba hirviendo.

En un primer momento desde el centro les dijeron que el niño era muy travieso y no pudieron controlar sus movimientos. La primera versión que dieron es que la cuidadora tenía al niño en brazos, el pequeño le dio un manotazo a la joven y se tiró el biberón hirviendo encima.

"Con un biberón no se hacen esas quemaduras y no entiendo que un biberón a esas temperaturas esté junto a mi niÑo", asegura la madre. Cuenta que actualmente el bebé está recuperado de las quemaduras, que tuvieron lugar en octubre. "Todavía tiene las cicatrices y los médicos me han dicho que no me preocupe, que al ser tan pequeño se va a recuperar", lamenta.

Le duele que desde la guardería no se hayan molestado ni siquiera en ir a ver a su hijo. Denuncia que esa guardería tiene más de 80 quejas relacionadas con alimentación y con la falta de aviso si uno de los pequeños sufre un problema de salud en el centro. Lo que más le duele es que la guardería no se haya disculpado. "Me amenazaron diciéndome que tenían buenos abogados y que a ver qué me pensaba yo", señala.

