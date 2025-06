El PSOE envía a la Fiscalía el 'pendrive' que Leire Díez entregó a Santos Cerdán

Todos los periodistas que cubrían la rueda de prensa de Leire Díez este miércoles coincidían en los mismo: nunca habían vivido algo igual. La comparecencia de la 'Fontanera' del PSOE para ofrecer explicaciones tras las filtraciones de los audios en diferentes medios de comunicación en los que pide información comprometedora sobre miembros de la UCO finalizaba con la aparición por sorpresa de Víctor de Aldama. "Esta señora es una sinvergüenza, amenaza a la Guardia Civil y dice que es un trabajo periodístico", señalaba ante los medios.

Un indignado y prácticamente fuera de sí Víctor de Aldama señalaba a Leire Díez que "no te crees ni tú lo que acabas de decir". Javier Pérez Dolset, otro de los 'fontaneros' del PSOE, y quien señalaba a Pedro Sánchez y Santos Cerdán como líderes de la operación contra la UCO en informaciones conocidas en los últimos días, también se presentaba en la controvertida rueda de prensa. Se vivieron momentos de extrema tensión ante la gran convocatoria de medios de comunicación en la sala, instantes en los que incluso hubo empujones entre Dolset y Aldama.

Ahora, un día después, se conoce que los servicios jurídicos de Ferraz van a entregar este jueves a la Fiscalía Anticorrupción la información relevante que Leire Díez lleva años recogiendo. La puso el miércoles en manos del secretario de Organización, Santos Cerdán. Se trata de un 'pendrive'. Según ha asegurado la portavoz del PSOE, Esther Peña, ningún responsable socialista lo abierto.

"Hoy no tengo nada que decir en contra del señor Balas"

Aunque en Ferraz dicen que no han visto el contenido del pendrive de Leire, ella sí ha adelantado algo a 'OK Diario', y es que en los audios dejaba claro que su objetivo era el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, mientras que ahora dice: "Un señor que es un funcionario público que hace su trabajo, es un funcionario ejemplar, ahora mismo con lo que yo tengo hoy no tengo nada que decir en contra del señor Balas", señalaba.

La posición del PP

Todo esto es lo último de la supuesta 'fontanera' después de provocar un terremoto con el sainete de su comparecencia. El PSOE, aprovechando que Leire Díez ha pedido la baja, se desentiende de todo y apunta al PP. El PP, por su parte, considera que están en caída libre y se ofrece de nuevo como alternativa al Gobierno de Sánchez. Lo ven como combustible para su manifestación del domingo.

Un 'pendrive' custodiado

Esta memoria USB, tal y como explicaba Peña, ha sido custodiada por los servicios jurídicos del partido y se envía a la Fiscalía con la intención de que la analicen. "Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", mantenía.

Sobre el silencio en el partido, la responsable socialista explicaba que el PSOE no puede estar dando explicaciones en cada momento "de lo que hace, dice o padece" cualquiera de los miles de militantes socialistas, mientras que ha reprochado el "ataque desmesurado" y la campaña de "bulos" contra su partido y el Gobierno de Pedro Sánchez.

