Susana Díaz, sobre los audios de Villarejo donde llama a Pedro Sánchez "trepa" y "escurridizo": "Yo he tenido más enfrentamiento que relación con Pedro"

Hace unas semanas, el excomisario Villarejo destapaba los 'negocios turbios' que tenía el suegro de Pedro Sánchez, hablaba de saunas y prostíbulos en la capital, y de los que Pedro Sánchez tenía conocimiento. Pero la trama no acaba aquí. Dentro del pendrive de Leire Díez, el mismo lugar de donde se sacaron los negocios de Sabiniano Gómez, el diario La Razón ha publicado un texto sobre otros audios en los que el comisario Villarejo llamaba a Pedro Sánchez "un personaje sin escrúpulos y que usa su atractivo físico con personas de uno y otro sexo, para trepar".

"A mí no me importaba si fuera guapo o feo Pedro Sánchez"

Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie, y han sido comentadas en Espejo Público por la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha reconocido que: "A mí que fueran guapos o feos los que estuvieran en política me parece irrelevante, eso no es un criterio para mantener una posición en el Congreso, eso sí, ni cuando me enfrenté a él en el 2014 ni en el 2017,me importaba si fuera guapo o feo".

"Van a sacar más información"

"Yo he tenido más enfrentamientos que relación con Pedro Sánchez", ha reconocido la senadora del PSOE en el plató de Espejo Público. Y sobre los audios del comisario Villarejo y la información que ha publicado el diarioLa Razón, Susana Díaz cree que "van a sacar más información en los próximos años".

Susana Díaz defiende a Cerdán

Según el mismo periódico, Cerdán habría trasladado a la Fiscalía seguimientos policiales a la familia de Sánchez, un gesto que ha defendido la expresidenta de la Junta de Andalucía: "Si eso lo hizo Cerdán, fue de las pocas cosas que hizo bien. Ha hecho lo que tenía que hacer, irse a la Fiscalía".

