La alcaldesa de Alcalá de Henares, muy crítica con la política migratoria del PSOE: "Les trasladan cual mercancía y pasan un problema a los municipios"

Espejo Público hablaba con la alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), Judith Piquet, después de que haya exigido al Gobierno el cierre inmediato del centro de inmigrantes que está situado en la localidad. Un lugar que, desde hace tiempo, sufre problemas de convivencia. Pero, ¿Cuál es el origen de esto?

Más de 20 meses con problemas

"Llevamos más de 20 meses con problemas de convivencia porque han pasado más de 10 mil inmigrantes por este centro", explicaba la alcaldesa. Asimismo, añadía que han ocurrido hechos graves como el del pasado 28 de junio, en el que un hombre, alojado en el centro, fue detenido por una presunta agresión sexual a una joven. Sin embargo, aseguraba que no se han dado a conocer la mayoría de altercados porque "no ha querido informar el delegado del Gobierno".

La presentadora, Lorena García, preguntaba a Piquet si su ayuntamiento ha unido fuerzas con el de Pozuelo de Alarcón, que también se ha sumado a la petición de cierre de su centro de menores no acompañados. Pero no. Y es que la alcaldesa expresaba que la situación no es la misma: "A los menores se les da un futuro de vida y una formación, pero el gobierno de Sánchez trae a estos mayores sin ningún plan y sin ni siquiera afiliarlos". Es justo eso lo que más criticaba la de Alcalá: "Les trasladan cual mercancía a un campamento y trasladan un problema a los municipios. Sin ningún plan de integración, nada que hacer para ellos, sin ningún futuro...".

¿Cuál es la finalidad de pedir el cierre?

Lo que pretenden al cerrar el centro es volver a tener una "convivencia tranquila" y "poner fin a la política migratoria del Gobierno de España", la cual calificaba como un "caos". Por ello, consideraba que debe alcanzarse una política migratoria "seria y responsable" y que el Gobierno no puede trasladar este problema: "Si el Gobierno central es incapaz de gestionar el problema migratorio, no puede exigir que los demás que nos responsabilizemos de competencias que no son nuestras". Además, confesaba que ha preguntado en numerosas ocasiones cuáles fueron los criterios para crear este centro en su ciudad, y nunca ha recibido una respuesta al respecto.

El miedo de los vecinos

"No se está ni asegurando nada de los vecinos ni se esta tratando como debiera a los migrantes", indicaba haciendo referencia a los derechos de todos. Según Piquet, la preocupación de los vecinos es que "no sabemos quién está entrando en la ciudad": "Aunque muchos vienen a ganarse la vida, otros hacen lo que no debieran".

¿De quién es la responsabilidad?

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, expresaba su desacuerdo con las palabras de la alcaldesa y aclaraba que cuando llegan los inmigrantes "la responsabilidad tiene que ser de las instituciones, de todas". "Lo que pasa es que a los inmigrantes y a los pobres nadie los quiere al lado de su casa (…) Eso sí, que cuiden de sus abuelos, que les pongan el café en el bar y se vayan a coger los melones y los tomates. Para eso sí los queremos", decía.

Piquet respondía a esta acusación protegiendo a su partido: "Ese clasismo es más propio del Partido Socialista que del Partido Popular". De igual forma, Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, lo hacía manifestando que: "Lo que ocurre en el Mar Mediterráneo nos preocupa a todos".

