Tamara denuncia a su exmarido y antiguo jefe por llamarle "zumbada" en la nómina: "Me siento desprotegida"

Tamara quiere hacer justicia después de sufrir maltrato por parte de su exmarido cuando este también era su jefe. La mujer cuenta que ha denunciado la situación que vivió cuando trabajaba en la empresa de su exmarido pero que la jueza no le da la razón.

Lo que Tamara quiere denunciar es que su marido se refería a ella como zumbada cuando recibía la nómina pero parece ser que de cara al justicia esto es un "maltrato esporádico" y "se desestima la demanda".

"Yo recibo mi nómina y a mi nadie me tiene por qué insultar porque yo no insulto a mis responsables", se queja. Tamara va a luchar para que esto se resuelva cuanto antes y asegura que no se va a quedar parada.

"La mujer actual de mi exmarido también acude al punto de encuentro a llamarme loca", añade. ¡Dale al play!