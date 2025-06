Page pide un adelanto electoral y critica la comparecencia de Leire Díez: "Es todo absolutamente esperpéntico"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado que "no puede volver a pasar" que la política nacional siga influyendo en los territorios como sucedió en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Por este motivo ha pedido adelantar las elecciones nacionales "creo que la inmensa mayoría lo preferiría".

Según él, muchos responsables locales y autonómicos desean que las elecciones generales no impacten en las municipales y autonómicas. García-Page ha afirmado que la mayoría preferiría que el veredicto de los españoles sobre la política nacional ocurriera antes, para evitar que los asuntos nacionales arrastren a los territorios y a su partido, el PSOE.

En una entrevista realizada en Toledo, Pague ha asegurado que detecta una "enorme ansiedad" en las calles de todo el país y que hay una sensación de crisis política a pesar de que según el la economía va bien: "Es un caso inédito que yendo bien la economía haya tanta animadversión hacia la dirección política".

Ha asegurado que "muchísima gente" asocia esta responsabilidad al presidente del Gobierno "puede ser en parte justo o en parte no, no voy a entrar" pero ha asegurado que en la encuestas se refleja que es algo que está "muy residenciado" en Sánchez.

Page ha puesto como ejemplo las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y ha señalado el "patrón evidente" fue el rechazo de la política nacional hizo perder ayuntamientos y diputaciones. Ante esta situación ha expresado que "lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar" y ha manifestado que hay "multitud de responsables territoriales" que desean que las elecciones generales no afecten a las municipales y a las autonómicas "y si eso significa que el veredicto de las nacionales sea anterior creo que la inmensa mayoría lo preferiría", ha afirmado.

Califica de drama el caso de Leire Díez

Page, ha calificado como "un drama" para el PSOE el caso de Leire Díez, y ha pedido al partido "poner pie en pared" con "mucha rapidez", para frenar una "hemorragia peligrosísima" que le provoca "mucho bochorno". A su juicio, es necesario “romper por completo" con las "especulaciones y comentarios" surgidos del caso. Sobre lairrupción del empresario Víctor de Aldamaen la rueda de prensa de Díez, ha señalado que "es todo absolutamente esperpéntico".

Ha criticado que miembros del partido se hayan relacionado con personas que tienen "un comportamiento absolutamente criminal desde el punto de vista ético", y alerta de que "los problemas empiezan cuando uno mete en su círculo a gente que graba todo y se lleva los 'pendrives'".

Además, se ha mostrado escéptico ante la versión de Díez, quien alega estar haciendo un trabajo de investigación: "No me creo nada. No es un trabajo de investigación de ninguna manera". Ha tachado de "más dramático" que Díez "busque el show", ya que considera que "lo normal cuando alguien está envuelto en esto es que se someta a la justicia con discreción". Según el "para estar en el PSOE no solo hay que cumplir el código penal, también un código ético". Finalmente, ha asegurado que confia "mucho" en que la justicia "ponga orden" y ha pedido que toda la información "salga mañana mismo porque es una tortura tremenda vivir entre amenazas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com