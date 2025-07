Marta Robles se emociona tras conocer el fallo del TC que obliga a Juana Rivas a devolver a su hijo menor al padre

Aunque Juana Rivas, y el hijo mayor habían hecho todo lo posible para que este momento no llegara nunca, el Tribunal Constitucional había rechazadoel recurso de la madre, obligándole a la entrega de su hijo menor de 11 años, a su padre.

El orden cronológico de los hechos

A las 9:30h llegaba al punto de encuentro de Granada Francesco Arcuri, padre de Daniel y Gabriel, y una hora y media después, sobre las 11 de la mañana de este martes, llegaba Juana Rivas y sus dos hijos, recibidos por una gran expectación mediática. Unas imágenes que a la colaboradora de Espejo Público, Marta Robles, le han costado mucho ver: "Yo llevo siguiendo este caso desde el principio, recuerdo haber visto a Juana Rivas aquí, y ha estado muy cerca de muchas redactoras de esta casa que han comprobado el estado de ánimo y el miedo que tenía".

"Están mandando a su hijo a las garras del lobo"

La periodista y escritora española, Marta Robles, quien lleva siguiendo el caso desde que comenzó, se ha mostrado a favor de la madre: "Estas imágenes no deberíamos estar viéndolas porque son cosas íntimas, esto es una condena para el niño. Sé que el niño tiene solo 11 años, y que hasta los 12 no va a ser escuchado. No puedo quedarme tranquila al pensar que a ese niño lo están llevando a las garras del lobo".

La periodista critica la legislación española

Para Marta Robles el problema de este caso es la "falta de legislación más potente en España". La periodista ha afirmado en el plató de Espejo Público que: "En estos casos siempre ganan los otros, lo que me da miedo es que en una circunstancia de estas la justicia española se queda con lo que ha dicho la justicia italiana, y la justicia italiana parece que defiende mucho mas los temas de menores, y en España no, no entiendo por qué".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.