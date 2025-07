Ester Muñoz, PP, manda un mensaje tras el 'caso Montoro': "Quien tenga que pagarlo, que lo pague"

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha pasado por Espejo Público para analizar cómo afectan los casos de corrupción a la política y la gestión que hacen los partidos ante estas situaciones. Sobre el impacto de la corrupción, Muñoz afirma que “la corrupción es evidente que afecta a la política en general”. Sin embargo, añade que “parece que queda a un lado que todo el trabajo de cientos de personas que hacen a diario por tener una vida mejor”.

Según la portavoz, “nos estamos fijando mucho en lo negativo y no en lo positivo de las políticas.” Para ella, “los ciudadanos lo que esperan es la reacción que debemos tener a los casos de corrupción, la respuesta.” Y sentencia que “el PP está siendo muy claro, pedimos tolerancia cero y que se investigue lo que se tenga que investigar. Quien tenga que pagarlo que lo pague.”

El 'caso Montoro'

En cuanto al ‘caso Montoro’ y ha llegado en un buen momento para el PP, Muñoz responde con contundencia: “El PSOE entiende que el ‘caso Montoro’ es algo positivo para ellos, yo creo que el hecho de que salgan casos de corrupción no es positivo para nadie, degrada toda la actividad política.” Además, señala que “el PSOE debería medir más lo que dice y hace.” Muñoz critica que desde el PSOE “intentan equiparar con Feijoo algo que supuestamente pasó hace diez años y que Feijoo no tenía nada que ver ni estaba en ese gobierno.” Por último, aclara que “no se puede hacer una equiparación. Esto no es hablar del y tú más, esto es explicar donde estaba cada uno, a quien ha nombrado cada uno y que hacía cada uno.” La portavoz popular deja claro que no se trata de un juego de reproches, sino de poner en contexto responsabilidades y nombramientos, en un momento en el que la corrupción sigue marcando el debate político.

