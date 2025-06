Nicolás Redondo, exsocialista, paralizado por el esperpento de la comparecencia de Leire Díez: "Están convirtiendo al Partido Socialista en una especie de felpudo"

Nicolás Redondo Terreros, socialista expulsado en su día del partido, observaba incrédulo la ya de por sí anómala comparecencia de Leire Díaz ante los medios de comunicación, a la que llegaba con media hora de antelación.

La reacción de Nicolás Redondo no podía ser una muestra más clara y evidente de la desolación y el sufrimiento que estaba sintiendo el ex secretario general del PSOE de Euskadi. Se echaba la mano al rostro : "Estoy anonadado, sin capacidad de reacción".

"Es angustioso, angustioso"

"Han montado un vodevil trágico", expresaba Nicolás al mismo tiempo que se acordaba de amigos que todavía tiene dentro del PSOE y en los círculos próximos al partido: "Da vergüenza, una vergüenza paralizante"·

El espectáculo dantesco en que según Redondo se está convirtiendo el espacio público sería responsabilidad de los implicados. Descartaba que nada de esto se trate de una información falsa, subrayaba las vinculaciones con el que denomina 'su partido': "Esto, queramos o no, y no es un bulo, esto tiene relaciones, ramificaciones con mi partido, con el partido al que he pertenecido".

Pide que se actúe en consecuencia ante lo agobiante de la sucesión de escándalos que implican al Partido Socialista: "Es agobiante, tienen que reaccionar. Están convirtiendo a España en el patio de Monipodio y al Partido Socialista en una especie de felpudo. No puede ser".

"Esta gente ha tenido relación con la máxima dirección del Partido Socialista", lamentaba a la vez que denunciaba, muy a su pesar Nicolás Redondo. Exigía que tanto el fiscal general del Estado, así como el secretario de organización socialista: "No puede estar callado Cerdán".

¿Ganas de llorar?

A pesar de lo impactante de todo lo acontecido la mañana de este miércoles en el Hotel Novotel de Madrid, y el impacto que ha supuesto en alguien que tiene afecto por el PSOE -aunque fuera expulsado por la actual cúpula-, Nicolás Redondo afirma que a lo largo de su vida ha visto acontecimientos graves y trágicos suficientes como para sentir consternación por este "esperpento trágico", sí, sin embargo descarta que hasta tal punto como para gastar lágrimas.

