Enfrentamiento entre Afra Blanco y Carmen Morodo, por el manifiesto de apoyo al Gobierno: "Sin tantos aspavientos"

En torno a 100 personalidades han firmado un manifiesto que sirve de apoyo al actual Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos destacan cineastas como Pedro Almodóvar, cantantes como Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos. También políticos cercanos al PSOE entre ellos ex ministros como Magdalena Álvarez o Miguel Sebastián. En el comunicado, que ocupa dos folios y medio, cargan con todo aquel que no esté alineado con el ejecutivo.

"Le aconsejo a la otra puñetera parte que presente una moción"

Este noticia ha sido comentada y motivo de enfrentamiento entre la activista sindical, Afra Blanco, y la periodista Carmen Morodo, en el plató de Espejo Público. Según ha confirmado Afra: "Yo estoy de acuerdo con el manifiesto, he dicho que creía que no había que convocar elecciones anticipadas. Aquellos que queremos que siga habiendo un gobierno progresista, haciendo políticas progresistas y evitando la llegada de la extrema derecha, tenemos derecho a decirlo. Y si no, le aconsejo a la otra 'puñetera' parte que presente una moción".

Máxima tensión en el plató

Unas palabras que han enfadado a la periodista y directora adjunta de La Razón, Carmen Morodo, en Espejo Público, quien le ha dicho que hable "sin tantos aspavientos". A lo que la sindicalista ha respondido: "Yo me expreso como me expreso".

La opinión de Carmen Morodo sobre la situación del PSOE

La periodista ha reconocido que si el escándalo hubiese ocurrido en un gobierno de derechas, hubiese opinado lo mismo: "Yo estoy aquí para hacer un análisis objetivo, y pueden mirar en la hemeroteca, cosa que tú no. El problema es que la ideología nos ciega.Pienso que tenemos un país paralizado, tenemos un gobierno acechado por la corrupción por todos los lados, paralizado porque no hay presupuesto ni va a haber. El PSOE puede coger un poco de oxígeno con el caso de Montoro pero que no se ciegue".

