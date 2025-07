El tremendo enfado de Toni Bolaño, a propósito de la corrupción política: "Como me vuelvas a interrumpir, no voy a tener piedad contigo"

El presidente del Gobierno hacía unas declaraciones sobre la "corrupción sistemática", que eran objeto de análisis en la mesa de debate de Espejo Público. Pedro Sánchez aseguraba en ellas que esa 'mala praxis' generalizada llegó a su fin tras su llegada a la Moncloa en 2018. La periodista Lorena García, presentadora del programa, consultaba la opinión de los tertulianos, comenzando por el también periodista Toni Bolaño.

"No ha existido corrupción"

Este manifestaba su acuerdo con el Presidente y decía que, "sin duda", la corrupción acabó cuando asumió el cargo: "No he visto a ningún ministro de Hacienda haciendo lo que hacía el señor Montoro". A ello respondía el periodista y colaborador Javier Caraballo, quién se enfrentaba a él pidiéndole que respondiera la verdad sobre si durante esta legislatura no han existido casos de corrupción.

Bolaño explotaba tras este comentario: "¿Eres tu el presentador o es Lorena? Porque como me vuelvas a interrumpir no voy a tener piedad contigo. Ya está bien". Sin embargo, continuaba recalcando su punto de vista: "Con el Gobierno Socialista eso no ha existido. El ministerio de Hacienda no ha estado al servicio de una mafia". Algo que, consideraba, sí ocurrió con el PP. Asimismo, mostraba su enfado con que se pida presunción de inocencia para los casos que afectan al partido de Feijóo, y no se haga con el PSOE: "Solo es presunto para el PP".

Discordancia de opiniones

Caraballo continuaba expresando que "no es verdad" lo que dice el Presidente y que la corrupción del Gobierno actual es igual de "sistémica": "Se demuestra en que, en cuanto llegó, se puso en contacto su Secretario de Organización con un comisionista, Víctor de Aldama". El otro periodista le rebatía el argumento: "También se podría haber puesto con el hermano de Ayuso, que también es comisionista, pero los comisionistas no son ladrones de entrada".

