Un asesino condenado por un triple crimen en Madrid es repatriado a EEUU como supuesto preso político desde Venezuela

Dahud Hanid Ortiz, exmarine del Ejército de Estados Unidos, fue condenado en Venezuela a 30 años de prisión por el asesinato de tres personas en Madrid en 2016. A pesar de esa condena, su nombre ha aparecido recientemente entre los ciudadanos estadounidenses repatriados como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Solo había cumplido seis meses de su condena cuando llegó a Texas.

El crimen por el que fue juzgado fue uno de los más atroces de la última década en la capital española. El 22 de junio de 2016, Ortiz viajó desde Alemania hasta el barrio madrileño de Usera convencido de que su exmujer tenía una relación con un abogado de ahí. Al no encontrar a su supuesto objetivo, apuñaló a tres personas en un despacho: Pepe Castillo (a quien confundió con el abogado) y las trabajadoras Maritza Osorio y Elisa Consuegra. Después, incendió la oficina y huyó, elaborando una coartada con facturas, fotos y movimientos de su móvil para encubrir su paradero.

Tras una complicada investigación por parte del grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, las autoridades lograron localizarlo en Venezuela, donde fue arrestado en 2018. En 2024, el Tribunal Supremo venezolano estableció la condena de 30 años.

Repatriado como preso político entre aplausos

Pese a su historial criminal, Ortiz ha sido incluido en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. En julio de 2025, ha aparecido en Texas, envuelto en una bandera de EEUU, junto a otros nueve ciudadanos estadounidenses repatriados como supuestos presos políticos. Su nombre incluso figura en la lista oficial, aunque con un pequeño cambio: aparece como "Danud" en lugar de "Dahud". La ONG Foro Penal, que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, alertó inmediatamente que Ortiz no encajaba en ese perfil y de que no se trataba de un preso político.

Las víctimas, indignadas y sin información oficial

Víctor Joel Salas, el abogado que era el verdadero objetivo de Ortiz en 2016, ha expresado su indignación y preocupación. Asegura que ni él ni las familias de las víctimas fueron informados oficialmente de la liberación del asesino. Se enteraron por la prensa estadounidense, y solo entonces fueron contactados por autoridades de Alemania y España. "Es indignante que los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador hayan liberado a un asesino convicto. Y que España no haya hecho absolutamente nada. El mensaje que se lanza es claro: cualquiera puede venir, matar y salir impune", declaró Salas a la Agencia EFE, preocupado por que vuelva a intentar matarle.

No es la primera vez que Ortiz intenta ser parte de un acuerdo de repatriación. Durante el juicio por el triple asesinato, la acusación particular presentó pruebas de que intentó sobornar a funcionarios venezolanos para figurar en el canje negociado en 2023, donde también aparecía el empresario Alex Saab. Aquella vez fue excluido, pero esta vez, no.

El nuevo acuerdo, firmado entre la Administración de Nicolás Maduro, el Gobierno de Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, permitió el regreso a Venezuela de 252 ciudadanos que permanecían detenidos en El Salvador, muchos de ellos sin juicio, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. A cambio, Venezuela debía entregar a diez estadounidenses encerrados en sus cárceles. Algunos detenidos fueron arrestados en situaciones inauditas, como Lucas Hunter, que fue arrestado mientras hacía kitesurf en la frontera con Colombia, o Wilbert Joseph Castaneda, que acabó esposado en su habitación de hotel en Caracas en agosto del año pasado.

Silencio oficial tras su llegada a EEUU

Ni el Departamento de Estado ni otras autoridades estadounidenses han aclarado en qué situación legal se encuentra actualmente Dahud Hanid Ortiz tras su llegada a Texas. La embajada de EEUU en Venezuela celebró el regreso del grupo con un mensaje en la red social X: "Nada significa más libertad que la bandera de Estados Unidos", acompañado de un vídeo en el que se ve a los repatriados bajando de un avión militar. Ortiz aparece en primer plano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com