Feijóo: "Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado que el caso Montoro "se investigue hasta el final" y ha declarado que se debe incrementar la exigencia cuando las acusaciones de corrupción involucran a alguien de su propio partido.

En una entrevista concedida al diario La Voz de Galicia, Feijóo sostuvo que en sus tres décadas de carrera pública no ha designado "a nadie" implicado en corrupción. "Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio de Salud hasta el último, de presidente de la Xunta de Galicia, ninguna estaba metida en un supuesto de corrupción", ha recordado.

Además, subrayó que "no puede haber dos varas de medir para la corrupción" y que el tratamiento a este tipo de casos debe ser uniforme "afecte a quien afecten las sospechas".

Alberto Nadal

Con respecto a Alberto Nadal, quien desde el Congreso Nacional del Partido Popular a principios de julio encabeza el área económica del partido y ex secretario de Estado bajo Cristóbal Montoro, Núñez Feijóo aseguró que Nadal no está relacionado con los hechos de corrupción investigados. "Si hubiese alguna persona sospechosa de algo y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él. Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados", afirmó el presidente de los populares.

Así, Núñez Feijóo recordó que, en el momento de los hechos investigados, Nadal se encontraba trabajando en el Ministerio de Industria.

El presidente de los populares recalca que su criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. "Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios", ha concluido.

"Feijóo no tiene ningún tipo de responsabilidad política"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha destacado este domingo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene "ningún tipo de responsabilidad política" por el caso Montoro, a diferencia de Pedro Sánchez que "la tiene toda" en otros casos que se investigan.

En una comparecencia pública que ha hecho en Puertollano (Ciudad Real), y a preguntas de los medios sobre si el PP va a apoyar los planes anticorrupción del Gobierno tras la aparición del caso Montoro, Fúnez ha comentado que el Partido Popular está respetando las investigaciones judiciales y que es preciso tener en cuenta que el nivel de responsabilidad política en la lucha contra la corrupción "es siempre esencial".

La dirigente popular ha hecho hincapié en que Núñez Feijóo no tiene ninguna responsabilidad política en el caso Montoro, porque cuando supuestamente se produjeron los hechos que está investigando la Justicia era presidente de la Xunta de Galicia. "Por lo tanto, nada tenía que ver, no tiene ningún tipo de responsabilidad política en ese asunto que está investigando la Justicia y que además ni uno solo de los imputados pertenecen a nuestro partido político", ha subrayado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP. En este sentido, ha contrapuesto su situación con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según Fúnez, "tiene toda la responsabilidad política en los casos de corrupción que están investigando y que acechan y acorralan al Partido Socialista".

El fiscal general del Estado, que está imputado y que va a ser procesado, fue nombrado por Pedro Sánchez, por lo que él tiene toda la responsabilidad política, también porque su mujer empezó a hacer negocios en la Moncloa y también por la creación para su hermano de una plaza en la Diputación de Badajoz.

También tiene la responsabilidad política en el caso de Cerdán, Ábalos y Koldo, "porque los cuatro iban en el mismo coche y es muy extraño que no conociese las conversaciones y cómo se financiaban primero las primarias y luego los casos de corrupción y de mordidas que estamos conociendo", ha concluido Fúnez.

