Pedro Sánchez acusa al PP de ir "en contra del interés general" por rechazar el decreto 'antiapagones'

Este martes se votará en el Congreso el conocido como decreto 'antiapagones', una medida con la que el Gobierno busca reforzar el sistema eléctrico del país. Sin embargo, el Partido Popular ya ha anunciado su intención de votar en contra, lo que podría hacer que el decreto decaiga.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado duras críticas al PP. Desde Montevideo (Uruguay), donde se encuentra de visita oficial, ha calificado esta oposición como una decisión que va "en contra del interés general" y añadió que es "todo menos política". Esta medida fue impulsada por el Ejecutivo tras los cortes de luz sufridos en la Península Ibérica el pasado 28 de abril, y pretende mejorar y modernizar la red eléctrica para evitar nuevas interrupciones en el suministro.

Durante una rueda de prensa junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, Sánchez ha lamentado la falta de colaboración por parte de los populares y aseguró que el Gobierno volverá a llevar el decreto al Congreso. "Ya les adelanto que será aprobado", afirmó con rotundidad.

Además, el presidente español pidió a los grupos políticos no usar este decreto para tratar de castigar al Gobierno, porque al Ejecutivo no le afecta, sino que quienes sufren su decisión son "los españoles": "El Gobierno no ha sufrido un castigo parlamentario, lo han sufrido los españoles".

Sánchez también quiso dejar claro que, a pesar de esto, la mayoría de los temas tratados en el Pleno se están resolviendo de forma favorable para el Ejecutivo. "Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal", comentó.

En el pleno de hoy se han producido varias votaciones. El Gobierno ha sacado adelante estas: la doble reforma del Reglamento del Congreso sobre el lenguaje inclusivo y aquellos a los que Moncloa califica como "pseudoperiodistas". También han salido adelante estas tres leyes: la de seguros de automóvil, la agencia Estatal de Salud Pública y la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Por último se han votado tres decretos: han sido aprobados el de entregas a cuenta y el de ventajas fiscales. Y el tercero, el decreto antiapagones, ha sido tumbado con los votos en contra del PP y Vox, y de tres socios de investidura de Sánchez: Junts, Podemos, BNG y un diputado de Sumar, el representante de la Chunta Aragonesista.

La respuesta del PP

Por su parte, el Partido Popular anunció que votará en contra del decreto porque aseguran que no están de acuerdo con la parte del texto que aborda el apagón, y señalan que, a pesar de la gravedad del corte eléctrico, no ha habido ninguna dimisión ni cese responsables.

Los populares critican que el contenido del decreto es incompleto y por eso presentarán una proposición de ley alternativa en el Congreso. Su objetivo es impulsar un texto que garantice inversiones claras y eficaces en materia energética y que cuente con mayor consenso.

La formación de Alberto Núñez Feijóo insisten en que la actual norma no aborda adecuadamente los problemas que causaron el apagón, y creen necesario plantear medidas más contundentes para evitar que se repita una crisis similar. A esta postura se suman otros grupos como Vox, Podemos, Junts y BNG, que también han confirmado su rechazo al decreto.

