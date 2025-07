Gema López critica la contradicción de Cayetano Martínez de Irujo tras su portada en 'Hola': "Nos detesta y nos grita"

Más Espejo comentaba la última de Cayetano Martínez de Irujo. El hijo de la Duquesa de Alba nunca quiere hablar ante los medios. Sin embargo, ha protagonizado una portada para la revista 'Hola' en la que se abre y cuenta varios aspectos de su vida. Algo que, la colaboradora del programa Gema López cuestionaba: "Ese señor que nos detesta. Ese señor que nos grita a los que nos dedicamos al corazón". Asimismo, manifestaba que "ha contado lo que cuenta siempre", es decir, anécdotas sobre su familia o su adolescencia.

Cayetano se sincera

En estas páginas, el jinete expresaba que ha sufrido dificultades económicas varias veces. "Estoy aprendiendo a ser empresario sin dinero, como el 90% de los empresarios", confesaba. Con la misma sinceridad hablaba de su familia, contando que su hermana Eugenia siempre fue "la niña de sus ojos" hasta que nació su hija y que, de sus hermanos, Fernando era el más parecido a él por ser "muy humano". En cuanto a su etapa como deportista, explicaba la falta de apoyo de su entorno, especialmente de su madre: "Nadie de mi familia venía a verme competir. La primera vez que me ocurrió fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona". De su pareja, BárbaraMirjan, admiraba que es "absolutamente excepcional" y revelaba que pronto se van a casar.

Contradicción: medios de comunicación ¿sí o no?

Belén Santos, colaboradora, resumía las numerosas veces que Cayetano se ha contradicho al mostrar su rechazo ante la prensa, pero utilizarla cuando le interesa. Entre los ejemplos destacaba cuando en el año 2005, tras casarse con Genoveva Casanova y hacer también una portada con 'Hola', se mostraba agresivo, empujando a las cámaras y periodistas. También en 2020, cuando volvía a responder borde a los medios. "Me puede dejar de hacer preguntas personales", exigía.

"Todo se cobra"

Los colaboradores se preguntaban sobre los motivos de esta incoherencia. ¿Por qué habla ahora si nunca quiere hacerlo? A ello respondía el paparazzi Raúl García, exponiendo que el motivo es que "le interesa hablar en las 12 hojas del 'Hola'" porque cobra. "Si no, no hablaría", aseguraba. Sin embargo, Gema López consideraba que lo más probable es que se trate de otro tipo de intercambio: "Todo se cobra aunque no sea en dinero".

