Adiós al mito de los 10.000 mil pasos: un estudio revela que 7.000 mil al día son suficientes para mejorar la salud

Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios se ha considerado el estándar para mantener una buena salud. Sin embargo, una reciente investigación internacional sugiere que caminar 7.000 pasos al día es suficiente para obtener beneficios significativos para la salud, incluyendo una reducción del 47% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Este hallazgo podría cambiar las recomendaciones actuales sobre la actividad física.

El estudio

La investigación, que ha sido publicada en 'The Lancet Public Health', analizó datos de más 160.000 adultos y encontró que caminar 7.000 pasos diarios se asocia con una reducción significativa en el riesgo de diversas enfermedades crónicas.

Específicamente, se observó una disminución del 25% en enfermedades cardiovasculares, 14% en diabetes de tipo 2, 6% en cáncer, 38% en demencia, 22% en depresión y 28% en caídas.

El estudio destaca que, aunque caminar más de 7.000 pasos diarios puede ofrecer beneficios adicionales, los efectos positivos tienden a estabilizarse a partir de esa cifra. Esto sugiere que 7.000 pasos diarios son un objetivo realista y suficiente para la mayoría de las personas, especialmente aquellas que llevan un estilo de vida sedentario.

¿Qué opina la gente?

En nuestro día a día damos pasos de forma inconsciente, varias personas han declarado a Antena 3 Noticias que van a continuar haciéndolo: "Yo todas las tardes tengo la costumbre de salir a andar, como buen jubilado", y ahora con la nueva referencia: "Ahora lo que intentaré yo es hacer el doble, 14.000". Aunque algunos todavía no se fían: "Yo seguiré con los 10", otros deciden no darle tanta importancia a las cifras: "Si un día no me apetece, estoy cansado o en plan vago me quedo en casa".

Aunque andar no es un sustitutivo del deporte, ayuda: "Sobre todo en el gimnasio", y mientras que otros prefieren seguir contando sus pasos con distancia: "Más que nada yo miro tiempo", algunos si van a seguir con esta nueva recomendación.

Nuevas formas de contar

Además, con la proliferación de dispositivos como relojes inteligentes y aplicaciones móviles, contar pasos se ha vuelto una práctica más común de lo que parece, y ahora tenemos el plus de poder contarlos a través de la tecnología: "Con el reloj, con una aplicación que la tengo en el móvil".

Estas herramientas pueden motivar a las personas a alcanzar metas diarias de actividad física, como los 7.000 pasos recomendados, y facilitar el seguimiento de su progreso.

Al final lo verdaderamente importante es que nuestros pasos dejen huella en nuestra salud.

