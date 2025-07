Koldo grabó a colaboradores que espiaron una comida con críticas al PSOE: "En Pamplona se ha hecho todo mal"

El exasesor ministerial Koldo García organizó una operación de escucha encubierta para espiar una comida entre personas vinculadas al PSOE. Según consta en el sumario del 'caso Koldo', al que ha tenido acceso Europa Press, el propio Koldo grabó la conversación que mantuvo con dos colaboradores, un hombre y una mujer, que le relataron lo escuchado durante el encuentro.

Los colaboradores acudieron al mismo restaurante que las personas relacionadas al PSOE, por lo que, a pesar de no estar sentados con ellos en la mesa, pudieron oír y grabar durante una hora todo lo que decían.

Tal y como detallaron a Koldo, durante esa hora oyeron fuertes críticas a la agrupación socialista de Pamplona, de la que dijeron que lo había "hecho todo mal".

A su vez, Koldo también grabó el momento en que los colaboradores le informaban de lo escuchado. El exasesor quiso saber si las críticas estaban dirigidas a la actual presidenta de Navarra, María Chivite, y al exdirigente socialista Santos Cerdán. Según el relato que le ofrecieron, "el tono de voz que utilizaban" quienes participaron en la comida "era de crítica y faltoso hacia María y Santi, según lo interpretan" los colaboradores.

Risas ante Sánchez y nombres en clave

Los colaboradores relataron que, durante el almuerzo, también tuvieron lugar comentarios y reacciones acerca del presidente del Gobierno. En un momento determinado, en una televisión del local apareció una noticia sobre Pedro Sánchez. Fue entonces cuando algunos comensales, según contaron, "levantaron la cabeza y se han mirado el uno al otro y se reían como que 'joder, ala, a tomar por culo', una cosa así".

Entre los asistentes a la comida, los colaboradores identificaron a "Guzmán" y "Javier". Hablaron, aunque sin poder precisar detalles, de un "correo personal de Susana", que Koldo intentó asociar a "la de Zaragoza o la de Andalucía". También se mencionó que querían "tumbar" a alguien, aunque tampoco lograron saber a quién se referían.

Dinero, Madrid y un tal Patxi

La conversación derivó también hacia temas económicos. Uno de los comensales dijo que iba a hablar con "un tal Patxi, a ver si este lo entiende o no". El mensaje no quedó claro, pero mencionaron cantidades o cifras poco precisas: "Algo con cuatro, cuatrocientos o cuarenta", contaron. Koldo respondió con tranquilidad: "No te preocupes, ya lo entenderá Santi lo que es".

Según el audio, uno de los presentes en la comida comentó que viajaría el domingo a Madrid para asistir al Comité Federal del PSOE y que allí iba a "dejar claro" algo importante. Koldo preguntó si habían oído con quién se iba a reunir Javier, mencionando a Susana o a Eduardo Madina, pero sus colaboradores dijeron que no habían escuchado esos nombres.

"Esto es para mí y para Santi"

En la misma conversación, Koldo pidió a sus colaboradores que le contaran con calma cualquier "detalle" que recordaran. "Todo viene bien", insistió, y recalcó que esa información era "para mí y para Santi".

Además, en otros audios del sumario se le escucha enseñando a usar una grabadora, instruyendo paso a paso a uno de sus colaboradores sobre cómo colocarla y activarla. "Esto es el micro, o sea, tiene que estar... Cuando veas que está corriendo ahí, ello sigue grabando, ¿vale? Y tú lo tienes que dejar así, porque esto por aquí es donde se escucha, y cuando quieras parar le vuelves a dar aquí", explicó durante la clase práctica de grabación oculta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.