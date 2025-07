Salen a la luz nuevos audios entre Koldo y Ábalos sobre mujeres y la ropa que debían llevar a las citas

En los más de 22.000 audios que revelan cómo Koldo García usó a colaboradores para espiar a dirigentes del PSOE figuran también conversaciones entre él y el ex ministro de Transportes hablando de mujeres.

Se escucha como José Luis Ábalos le decía a su exasesor cómo tenían que vestir y posar las mujeres: "Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver culo", decía Ábalos.

Estos audios los ha encontrado la UCO en los dispositivos de Koldo García y no solo aparecen Ábalos y él, también otros hombres desconocidos que querían servicios sexuales con mujeres: "Gorrión, que estoy yo pensando que por qué no me traes una cubanita para este fin de semana", se escucha en uno con fecha de 5 de octubre de 2021.

En otro comentario de índole sexual, Koldo García le indicaba a una mujer la vestimenta que debía llevar a una cita concertada el 10 de diciembre de 2022. "Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...".

Y ese mismo día hay otro audio en el que le comenta que "igual debes probar sin nada debajo" o que probara con prensas como "la de cuero recta o la de vuelo". Si bien, lo más importante, recalcaba Koldo, era "buscar posiciones depende de qué ropa lleves".

Cuando estalló el caso y salieron a la luz los primeros audios ya conocimos audios que trataban sobre un fin de semana "discreto" en el que Koldo García y José Luis Ábalos iban a "conocer" y "cambiar" mujeres. "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta" y a la colombiana. Y a la otra" u otros comentarios como "pero a ti te gusta más Ariatna" o "no sé, la Carlota se enrolla que te cagas".

Las grabaciones, además de mostrar cómo Koldo utilizó a colaboradores para espiar a políticos, muestran cómo se relacionaba con su entorno y con las mujeres.

¿Y por qué salen ahora estos audios? La defensa de Santos Cerdán pidió el bruto para comprobar que en esos audios que hicieron caer al ex secretario de organización del PSOE no estaban manipulados. Y el juez del Tribunal Supremo ha accedido y ese material ha sido incorporado al sumario del caso.

Rescate de Air Europa

De esos audios, también se extrae como Víctor de Aldama, uno de los principales investigados de la trama de corrupción investigada por el Tribunal Supremo, niega que hubiese presiones para que el Gobierno aprobara el rescate de Air Europa, del que él fue asesor en tal operación para el consejero de la compañía Javier Hidalgo. Sobre la posible participación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para beneficiar a la aerolínea y así evitar su quiebra se lleva hablando años. Incluso el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa de Sánchez por la gestión de un máter en la Universidad Complutense de Madrid, ha intentado investigar su implicación en la operación financiera.

