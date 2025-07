Madre e hijo denuncian 30 años de acoso en su casa de Torres de la Alameda: "Nos querían quemar vivos”

“Si no llega a estar la radio encendida, no lo contamos”. Así de claro lo dice Antonio, que vive con su madre, Carmen, en una casa modesta de Torres de la Alameda (Madrid). La misma vivienda donde, hace apenas unos días, las llamas comenzaron a prender desde la puerta y las ventanas. “Nos querían quemar vivos”, insiste ella. Y lo más grave: no es la primera vez.

En Más Espejo hemos estado con ellos, en la misma acera donde ocurrió todo. Frente a una fachada que ya no guarda el silencio del miedo, sino las marcas del fuego. Antonio lo recuerda con nitidez: “Estábamos durmiendo. Mi madre se quedó dormida con la radio puesta. Me desperté por el humo. Había fuego en la puerta. Lo apagamos como pudimos, con ropa. En las ventanas también había llamas. Gritamos pidiendo ayuda y vinieron cinco vecinos a socorrernos”.

"Yo duermo con un ojo cerrado y otro abierto"

Pero esa noche, que pudo acabar en tragedia, no fue más que el último capítulo de una historia que arrastran desde hace 30 años. “Al principio eran chiquilladas. Llamaban al timbre y salían corriendo. Pero desde la pandemia, todo fue a peor”, cuenta Antonio. Desde botellas con lejía arrojadas a la cara hasta insultos, seguimientos y amenazas constantes. Su madre, Carmen, lo resume así: “Yo ya no duermo. Y si duermo, es con un ojo cerrado y el otro abierto”.

¿Por qué ellos?

“No lo sé”, responde Antonio. “Quizás porque piensan que somos pobres. Vivimos con lo justo, pero no hacemos daño a nadie”. Su madre, sin rodeos, lo tiene claro: “Nos hubieran dejado morir. Nadie nos ayudó. Ni un vaso de agua. Los vecinos lo escucharon todo y nadie salió. Estamos solos”.

Viven con 900 euros al mes, la pensión mínima de Carmen, y con eso sobreviven. “No tenemos ayudas, no recibimos nada. Solo miedo”, lamentan.

Ya hay dos detenidos

El caso ya ha dejado dos detenidos por el incendio y las agresiones. A ambos se les ha imputado un delito de odio por aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas), tres delitos de lesiones y un delito de daños. Antonio explica que al recibir la orden de alejamiento pidió fotos para poder reconocerlos. “Uno lo identificamos porque la seguía a ella, a mi madre, y le tiraba cosas. El otro fue quien le lanzó lejía”.

Una investigación que solo mira hacia hoy

La Guardia Civil investiga el incendio, pero no el acoso sistemático que aseguran haber vivido durante tres décadas. “Se lo hemos contado todo. Les hemos entregado partes de lesiones. Pero eso no cuenta”, denuncian.

En Espejo Público seguiremos muy de cerca este caso. Porque a veces, para contar la verdad, hay que escuchar donde otros no miran.

