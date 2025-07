Andrea lucha contra la menopausia precoz desde los 28 años: "Al principio no lo relacioné, me seguía bajando la regla"

Andrea tiene 43 años, pero, desde los 28, vive en el cuerpo de una persona de 65. En su día a día, convive con sofocos, sudores y agotamiento físico por culpa de la menopausia precoz, que llegó a su vida para arruinarla por completo.

"Yo al principio no sabía lo que me pasaba, me seguía bajando la regla aunque había meses que no", señala Andrea, "en el ginecólogo me decían que estaba todo bien".

Desde hace 15 años, su cuerpo no genera hormonas de manera natural, ni estrógenos ni progesterona. Por eso, Andrea se ve obligada a someterse a una terapia hormonal que ya ni siquiera le hace efecto. "Llega un momento en el que te dicen que no tienen nada para ti", nos cuenta.

La menopausia precoz no solo le ha afectado a nivel físico, sino también personal. Andrea ya ni siquiera duerme con su pareja por culpa de sus constantes sudores extremos: "Me cambio de pijama y de sábanas cuatro veces por noche".

El mayor golpe para Andrea fue enterarse de que no podía tener hijos. "Yo era tan solo una niña cuando me lo dijeron", advierte.

Hoy, Andrea está desesperada y pide ayuda para un problema que le ha hecho vivir un infierno durante 15 años. ¿Logrará una solución que le devuelva su vida?