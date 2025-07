Vivir con los padres a los 40 años, una necesidad en auge: "No lo hacemos por comodidad"

El elevado precio de las viviendas y el estancamiento de los precios hacen que la emancipación se convierta en un imposible para los jóvenes. Es el caso de Javi, un joven de 36 años que aún vive con sus padres.

Javi cobra 1200 euros en un trabajo a jornada completa, un salario que no le permite hacer frente a los precios del alquiler. "Hay muchos factores que se nos escapan", nos cuenta.

Muchas veces, Javi se siente atrapado en casa de sus padre, ya que no está allí por gusto, sino por necesidad. "Me llevo muy bien con ellos, pero me gustaría vivir solo", señala Javi.

Hoy, Javi es tan solo el reflejo de una realidad que viven la mayoría de jóvenes de nuestro país. ¡Dale al play para verlo al completo!