El audio de Koldo García insultando a Pablo Iglesias: "Este coletas no es más tonto porque no nace antes"

Entre los más de 22.000 audios del caso Koldo se encuentra uno en el que el exasesor de José Luis Ábalos carga contra Pablo Iglesias. Le llama "el coletas" y lo culpa de que iba a quedar sin vacaciones por la falta de apoyo de Podemos en la investidura del PSOE.

"¿Vacaciones cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este subnormal del coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes. Vamos, podríamos estar Jose y yo 10 días de vacaciones y nos las jode el subnormal. Porque va a tirar la embestidura, la va a tirar Podemos", dice Koldo García en uno de los audios.

Además, el exasesor de Ábalos dio indicaciones muy precisas a una tercera persona para que le ayudara a grabar los audios clave de la trama. Así se desprende de otro de los audios que se halla en el sumario del caso y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. Así, García indica a una mujer que está con él como tiene que "grabar" a sus objetivos.

Registro de la casa

El atestado policial del pasado 5 de junio, conocido como "informe Cerdán", se nutrió en gran parte de estas grabaciones que el exasesor de Ábalos ocultó con absoluto hermetismo en su domicilio de Alicante. En concreto, incluyeron grabaciones en las que Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán departían sobre el reparto de comisiones que habrían percibido de las empresas clave de la trama.

En una de estas grabaciones confiesa su hartazgo con Santos Cerdán.

Conversaciones sobre mujeres

En los audios, también se escucha como José Luis Ábalos le decía a su exasesor cómo tenían que vestir y posar las mujeres: "Cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver culo", decía Ábalos.

Estos audios los ha encontrado la UCO en los dispositivos de Koldo García y no solo aparecen Ábalos y él, también otros hombres desconocidos que querían servicios sexuales con mujeres: "Gorrión, que estoy yo pensando que por qué no me traes una cubanita para este fin de semana", se escucha en uno con fecha de 5 de octubre de 2021.

En otro comentario de índole sexual, Koldo García le indicaba a una mujer la vestimenta que debía llevar a una cita concertada el 10 de diciembre de 2022. "Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...".

Y ese mismo día hay otro audio en el que le comenta que "igual debes probar sin nada debajo" o que probara con prensas como "la de cuero recta o la de vuelo". Si bien, lo más importante, recalcaba Koldo, era "buscar posiciones depende de qué ropa lleves".

