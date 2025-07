El sufrimiento de María Asunción, recluida en casa por su enfermedad: "Me da alergia hasta el aire que respiro"

Desde hace 12 años, María Asunción se siente incomprendida por su enfermedad crónica: sensibilidad química múltiple. Esta le hace intolerante a gran parte de las sustancias químicas y perfumes que se encuentran en los detergentes, desodorantes o productos que usamos en nuestro día a día.

Ahora, María Asunción vive recluida a causa de la enfermedad, que le hace tener náuseas y reacciones adversas cada vez que sale a la calle o huele algún químico. "Es como si me envenenase, me mareo, me desoriento", nos cuenta, "mi monstruo es la calle, pero tengo otro monstruo aquí en casa".

Esto ha afectado a su vida personal y a sus relaciones, incluso con su familia, que muchas veces la tratan de exagerada. "Mis hermanos al principio decían que estaba loca, estoy sola y olvidada", señala.

La sensibilidad química múltiple es una enfermedad tan extraña que al principio la confundieron con una depresión neurótica. Los médicos pensaron que María Asunción tenía un problema menta y, durante mucho tiempo, se sintió incomprendida.

Como ella, muchas personas sufren de sensibilidad química múltiple. Otro ejemplo que conocimos en Y ahora Sonsoles es el de Rosa, una mujer cuya vida cambió por completo con el diagnóstico.