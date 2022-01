Tomás Pueyo, el ingeniero que predijo la explosión de contagios de Covid, da la fecha del final de la pandemia

Tomás Pueyo, ingeniero español afincado en California que predijo la pandemia, sienta sobre 4 pilares los motivos por los que cree que la pandemia de coronavirus tiene los días contados:

1.Ómicron está en todas partes y va a infectar a todo el mundo: Después de que pase la ola de contagios masivos de ómicron entre el 90 y el 95% de la población tendrá algún tipo de inmunidad.

2. Las vacunas: Gracias a las vacunas la letalidad del Covid-19 se ha reducido entre un 90 y un 95%.

3. Ómicron es menos letal: La variante ómicron reduce la letalidad del virus entre un 50 y un 90%

4. La llegada de Paxlovid: El tratamiento antivírico de Paxlovid reduce la letalidad entre un 90 y un 100%.

Señala Tomás Pueyo que cualquiera de estos 4 elementos por sí solo podría terminar con la pandemia. Data el final de la pandemia después de que pase esta sexta ola y Pavlovic haya entrado en circulación. Estima que esto ocurrirá en un periodo estimado de 2 meses.

Apunta además que, aunque las vacunas no han llegado a todos los rincones del planeta, el efecto de ómicron hace que en varios países se genere algún tipo de inmunidad. "Aunque no tienen vacunas tienen inmunidad natural y Paxlovid es un tratamiento que no tiene patente para la mitad de países del mundo".

Cree que es poco probable que las variantes que vayan surgiendo sean mucho más letales que ómicron. Recuerda que en 1918 hubo 3 olas de gripe la primera muy fuerte, la segunda menos, la tercera fue la más débil y después de eso desapareció la pandemia.

"Tenemos unos 200 virus de resfriado que están circulando hoy en día incluyendo 4 coronavirus y no se ve que exploten en letalidad. No tenemos pandemias de gripes cada año y la gripe evoluciona el doble de rápido que el coronavirus. Ómicron ha tenido muchísimas oportunidades para sacar nuevas variantes más peligrosas pero no es el caso con la inmunidad que existe".

Puedes ver la entrevista completa de Tomás Pueyo sobre el fin de la pandemia de coronavirus en Espejo Público a través de Atresplayer.