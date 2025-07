Carmen Ro califica duramente el curso político de Alberto Núñez Feijóo: "Con Mazón a las espaldas no puede llegar ni al 2"

Espejo Público comentaba el balance del curso político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que tenía lugar durante la mañana del 28 de julio. Ambos políticos programaban una rueda de prensa y lo hacían a la misma hora: las 12:00 horas. En pleno ecuador de Gobierno, Sánchez hablaba en Moncloa y defendía que han cumplido el 45% de los objetivos planteados. Feijóo, por su parte, comparecía en Génova y se centraba en criticar la falta de presupuestos, con el fin de colocarse en 'modo electoral'.

Con la llegada del fin de curso, las calificaciones llegan. Por ello, el presentador Miquel Valls preguntaba a los tertulianos: ¿Qué nota merecen ambos líderes?

Sánchez: aprobado

Comenzando con Sánchez, el politólogo Jasiel París Álvarez se mostraba muy estricto con un 5: "Sánchez se esfuerza en vender que España va bien macroeconómicamente porque no mira el caso micro". Además, expresaba que no está de acuerdo con que el del PSOE se excuse en haber sufrido situaciones complicadas durante su legislatura(Pandemia, Apagón, Dana, volcán de La Palma, guerra de Ucrania, etc.), ya que un líder debe "ser responsable de los resultados que tiene y no estar todo el rato echando balones fuera".

La periodista Carmen Ro le daba un 6'5, argumentando que: "Los números le han salido muy bien, pero ha demostrado una gran fragilidad parlamentaria". Asimismo, Gonzalo Miró le calificaba con un 6 por los mismos motivos. "Al gobierno le queda mucho por hacer", añadía, sobre todo en el tema de la vivienda.

Feijóo y el PP "desnortados"

En cuanto a Feijóo, Jassiel indicaba que su gestión en Galicia fue muy buena: "Fortaleció el sector público e invirtió en sanidad y educación". Por este motivo, le puntuaba con un 6.

Gonzalo bajaba la media con un 2. El colaborador expresaba que el Partido Popular está "absolutamente desnortado" y va 'sin rumbo': "Ya no sé a dónde va este PP. No hay un planteamiento del tipo de país que quiere y cuando lo hace normalmente le sale mal". Sin embargo, la nota más baja se la daba Carmen: un 1'5. ¿El motivo? A pesar de que "no hay un programa, no hay liderazgo y ha desdibujado la frontera con Vox", lo que empeora el balance de Feijóo es que "con Mazón a las espaldas no puede llegar ni al 2".

