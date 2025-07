Manuel de la Rocha, promotor del manifiesto en apoyo al Gobierno: "Feijóo debería presentar una moción de censura, pero como es débil no quiere"

En torno a 100 personalidades han firmado un manifiesto que sirve de apoyo al actual Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos destacan cineastas como Pedro Almodóvar, cantantes como Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos. También políticos cercanos al PSOE entre ellos ex ministros como Magdalena Álvarez o Miguel Sebastián. En el comunicado, que ocupa dos folios y medio, todos ellos han firmado para mantener en el mandato al actual gobierno progresista, pero no han mencionado a Pedro Sánchez. Lo que quieren es que no se convoquen elecciones generales para que no haya un gobierno de derechas.

"Es un apoyo a la continuidad de este gobierno progresista"

En el programa de este martes, Espejo Público ha hablado con uno de esos firmantes y promotor del manifiesto, Manuel de la Rocha, quien ha reconocido que: "Es un apoyo al Gobierno que preside Pedro Sánchez, es verdad que no se menciona el nombre de Pedro Sánchez, pero sí es un manifiesto de apoyo a la continuidad de este gobierno progresista, que tantos éxitos económicos, laborales o territoriales nos ha dado. Yo soy uno de los promotores de este manifiesto".

"No hay ninguna razón de fondo para que no continúe Sánchez"

El exdiputado y miembro del Comité Federal ha afirmado que, aunque en el manifiesto no se nombre a Pedro Sánchez, él "apoya a Pedro Sánchez", ya que cree que está dirigiendo unas políticas que favorecen a la mayoría social, y dice que "no hay ninguna razón de fondo para que no continúe Sánchez en el Gobierno".

"Feijóo debería presentar una moción de censura, pero es débil"

A través de este manifiesto, lo que pretenden los firmantes es que no se convoquen elecciones generales, por miedo a que gane la derecha. A la pregunta de la presentadora de Espejo Público, Lorena García, sobre si votar es malo, Manuel de la Rocha ha contestado: "No, votar no es malo, estamos a favor de las elecciones pero no cuando quiera el señor Feijóo. Debería presentar una moción de censura pero como es débil, no quiere. Las elecciones son cuando corresponde, cada 4 años, y este gobierno tiene 2 años por delante".

"En 2027 el PSOE volverá a tener una mayoría democrática"

Tras los casos de corrupción dentro del Partido Socialista, que han provocado una crisis de credibilidad y confianza, el exdiputado cree que "esa confianza se recuperará progresivamente", y que cuando sean las elecciones en 2027, el PSOE "volverá a tener una mayoría democrática".

