Sofía Vigiola, la mujer que asegura ser el último amor de Carlos Marín: "Geraldine mintió en la etiqueta que se puso"

La muerte de Carlos Marín, barítono del cuarteto Il Divo, dejó rota a su familia, a los miembros del grupo y a Geraldine Larrosa, quien adoptó el papel de su viuda. Sin embargo, hoy hablamos con Sofía Vigiola, una mexicana que asegura que fue el último amor de Carlos Marín.

Ambos se conocieron cuando Sofía tenía apenas 19 años, en un certamen de belleza de Tulum, pero su conexión fue instantánea. "Fue magia, Carlos irradiaba magia", nos cuenta, emocionada.

La chispa entre ambos nació de manera inesperada y Sofía siente que les faltó tiempo juntos. "Cuando me conoció, se me declaró cantando 'The Man You Love', de Il Divo", recuerda Sofía.

Carlos y Sofía estuvieron juntos durante 6 años, pero nunca llegaron a ponerle etiquetas a su relación: "Hablábamos de cómo sería nuestra boda, pero nunca tuve un anillo".

Sofía asegura que lo que peor le sentó cuando Carlos murió, fue que Geraldine Larrosa asumiera por completo el luto de la familia. "Cuando nos conocimos, Carlos estaba divorciadísimo de Geraldine", advierte, "mintió con alevosía en la etiqueta que se puso".

Hoy, nos cuenta cómo vivió ella la muerte de Carlos. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video de arriba!