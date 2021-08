Salchichas con clavos, la trampa mortal para perros en los parques de Vigo

Desalmados que ponen trampas para perros, salchichas con clavos dentro ¿quiénes son? El programa Espejo Público ha hablado con varias personas cuyas mascotas han sido víctimas de estas terribles trampas. Los animales, tras ingerir las salchichas sufren tremendas hemorragias.

Carlos Rodríguez, experto, ha estado en el plató de Espejo Público. "Esto es una barbaridad. Esos clavos y tornillos están clavados en el estómago del animal. Esto tiene muchísimos calificativos y tiene un daño tremendo".

Sheila es propietaria de un perro que ha sufrido este ataque. "Tengo una perra que ha ingerido salchichas con clavos y algún tornillo. Ocurrió en un parque de Vigo, en la zona del Oceanográfico. Es un parque donde también juegan niños. Ponen salchichas con clavos, alfileres y tornillos en varias zonas".

Por el momento, no se sabe quién está detrás de estas trampas mortales. Sheila ha denunciado pero el resultado no es positivo. "La policía me ha dicho que es imposible localizar al responsable de las trampas".

"Nos dimos cuenta cuando las cogió mi hija. Las salchichas las cogió mi hija pequeña en la mano" ha contado Sheila en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. "Mi perro se encuentra ahora en recuperación, poco a poco. La tuvieron que operar de urgencias para quitarle los clavos. Está apagada, apática y temerosa".

Puedes conocer más sobre las salchichas con clavos y las trampas contra perros en Atresplayer