Reveladoras conversaciones entre Rosario Porto y Alfonso Basterra

Curiosamente, Rosario y Alfonso mantenían unas fluídas conversaciones días antes del crimen. El día 9 y el 11, díez días antes del asesinato, se intercambiaban mensajes del tipo "No te olvides de las llaves de Montouto .... No te olvides de las pastillas". Las llaves de a la escena del crimen, la finca de Montouto, un lugar que Rosario Porto odia. Y ese mismo día le recuerda no olvidar las pastillas. ¿Planeaban un ensayo final del asesinato de su hija?.

Rosario Porto permanece callada mientras Alfonso la bombardea a mensajes. Mails, whatsapps, sms ... en los que queda patente el cambiante carácter del periodista. Por un lado, a pesar de estar divorciados, Alfonso aparece como un marido preocupado por recordarle a su esposa sus quehaceres. También se muestra cariñoso y amable. "Si alguna vez el destino te propone una vuelta a mi lado recuerda que yo siempre estaré ahí. Y si ese retorno se produce tan sólo 24 horas antes de mi muerte, la espera habrá merecido la pena".

Pero tan solo unos minutos después, Alfonso explota. Ya no puede callar más. Rosario no le ha pedido perdón por su infidelidad y le espeta: "De todas formas te doy un consejo: analiza qué clase de hombre es el que tiene a su mujer embarazada y se acuesta con otra, y no contento con eso lo sigue haciendo después de haber sido padre. Solo pensarlo me dan ganas de vomitar".

Son realmente significativos los mensajes enviados a Rosario tras la muerte de Asunta. El día 24 y 25 horas antes de que Charo Porto fuera detenida. "Sé fuerte. Ten confianza. Todo se aclarará. Te quiero mi vida". ¿Son verdadera confesiones de su amor? ¿Intenta tranquilizar a Rosario para que no se desmorone, para que no confiese?