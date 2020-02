Resolvemos las incógnitas de todo lo que pudo haber pasado en el encuentro secreto entre Ábalos y Delcy

La presencia de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto, cuando está vetada por la Unión Europea como cómplice de la represión en su país, ha producido turbulencias políticas de primer grado que hoy aterrizan en el Congreso. Ábalos ha cambiado su versión sobre lo ocurrido en el aeropuerto casi cada día.

En su primer relato, el ministro de Fomento aseguró que se presentó en Barajas para recibir al ministro venezolano de turismo, amigo personal. Según su primera versión, la casualidad hizo que Delcy Rodríguez estuviera a bordo del mismo avión. Aquello fue una circunstancia fortuita, explicó Ábalos.

Luego esa "casualidad" pasó a convertirse en un "encuentro" y, cosas del diccionario, de ahí pasó a ser un "saludo". Eso sí, un saludo de 25 minutos en el que la vicepresidenta venezolana hasta bajó del avión.

Más interrogantes. Si la ministra pasó la noche en Barajas antes de embarcar en un vuelo comercial hacia Doha, ¿pisó o no pisó suelo español? Ábalos asegura que no porque no cruzó ningún control de pasaportes. Pero el caso es que se movió desde la terminal de autoridades hasta la T4.

Y otra incógnita más, esta publicada por el ABC: ¿Pasó Ábalos su propio teléfono a Delcy Rodríguez para que hablara con Pedro Sánchez? ¿Le pidió ella que no recibiera a Juan Guaidó a punto de llegar a España? Moncloa lo niega pero, toda una catarata de interrogantes sobrevuela esta rocambolesca historia.

