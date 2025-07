Hablamos con uno de los "ocho castellanos" socialistas a los que Tellado pide que voten en contra de Sánchez

El Partido Popular ha puesto el futuro del gobierno en manos de los diputados socialistas de Castilla la Mancha. “Tendrían en su mano no solo echar a este gobierno, sino parar el cupo separatista”, dijo ayer Miguel Tellado, secretario general del PP, en Espejo Público. “Si no lo hacen, serán corresponsables e incoherentes”, advirtió.

Hoy en Espejo Público hemos hablado con Sergio Gutiérrez, secretario de organización del PSOE de Castilla la Mancha, diputado socialista en el Congreso y, ¿uno de los “ocho de Page”? Gutiérrez ha señalado que “ante todo es un diputado del PSOE”, mientras recalcaba que “lo que quiere el Partido Popular es que nos comportemos como diputados del PP, y no lo somos”.

“Es un llamamiento al transfuguismo”

Según Gutiérrez, el debate de fondo está en la democracia representativa. “El PP vive en la frustración constante. Andan buscando la llave de la legislatura por todos los grupos parlamentarios, hay un llamamiento al transfuguismo y eso es un mensaje muy peligroso del PP”. Además, Gutiérrez ha recordado que el PP ha venido cuestionando la legitimidad del gobierno de Sánchez desde que accedió a través de la moción de censura y ha propuesto imaginar qué pasaría si el PP llegase al Gobierno por el voto ocho tránsfugas.

“El PP tiene un problema de valentía política”

Ante las críticas de Tellado a Page diciendo que “se le va la fuerza por la boca, pero luego no hace nada”, Gutiérrez recuerda que hay que respetar las reglas de democracia interna de los partidos. “Se pueden defender distintas posiciones políticas sobre estrategias, pactos y políticas. Eso hace más grande a un partido, pero lo que pasa es que eso no se ha visto nunca en el PP”.

¿Votaría a favor de la financiación singular?

Sobre un futuro debate de la financiación singular en el Congreso, Gutiérrez ha recordado que primero debería haber un debate dentro del partido en el que su aspiración sería convencer de que la financiación singular no se puede trasladar al Congreso, sobre todo, mientras algunos de sus socios no estén a favor de hacerlo. El secretario de organización del PSOE ha resumido en tres razones su posición contraria a la financiación singular: la riqueza no es de los territorios, sino que es del conjunto de los españoles; no a la ordinalidad, que pone límites a la capacidad redistributiva de la riqueza; y no a la desigualdad en la capacidad de gasto en las autonomías.

