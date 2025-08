Lobato reclama "más autoexigencia y autocrítica" en el PSOE ante el caso Cerdán

"Todo el mundo tiene derecho a defenderse judicialmente y también socialmente, pero también el Partido Socialista y el Gobierno tienen derecho a reaccionar con contundencia ante un caso como este". Es la primera reacción de Juan Lobato, exsecretario general de los socialistas madrileños ante la entrevista en la que Santos Cerdán defiende su inocencia. "El proceso judicial continuará-, sigue Lobato-. pero no sólo por las evidencias, por los audios, sino también por las informaciones que van saliendo de pagos, de sociedades, apuntan a un camino muy claro que para los socialistas supone un bochorno y una vergüenza; de ahí que la reacción de muchos sea de cabreo y de frustración y la del partido de reacción contundente en este caso".

Juan Lobato ha sido alcalde, diputado en la Asamblea de Madrid, senador y secretario general del PSOE-M hasta noviembre de 2024. No cree que la entrevista de Santos Cerdán en "La Vanguardia" sea una forma de recordarle a Pedro Sánchez que sigue ahí. "Hay una parte de defensa procesal comprensible como cualquiera que se enfrenta a imputaciones tan graves, pero no creo que Cerdán tenga un objetivo político futuro y yo esa parte (de la entrevista) me la creo,- añade Lobato-. No sé qué interés puede tener de presión porque esto está en manos de la Justicia y no creo que tenga utilidad una presión mediática o política para él".

"Más autoexigencia, más autocrítica"

El caso Cerdán supone, para el dirigente socialista madrileño, una decepción para él y para millones de seguidores y simpatizantes del PSOE. "A todos nosotros nos hierve la sangre; como dirigente estos últimos años siento una parte de frustración de no haber hecho todo lo que podíamos haber hecho para que esto se conociera, para mí es una falta de pulso interno en la organización de no exigirnos cuentas a nosotros mismos, no tener una vida interna que nos permita conocernos mejor y poder detectar estas cosas-, critica Lobato-. La corrupción se persigue en los tribunales pero también internamente, en los partidos debería haber cauces para ser capaces de conocernos mejor y ver que está pasando algo raro". Para ello, Juan Lobato cree que sería positivo "más democracia interna, más autoexigencia, más autocrítica para una organización que quiere ser democrática, pero también para luchar contra la corrupción".

Ante la pregunta sobre si tiene dudas sobre una posible financiación irregular del PSOE en el "caso Cerdán/Ábalos", con los dos últimos secretarios de organización del partido investigados por posible corrupción, Lobato no pone la mano en el fuego en Espejo Público. "Lo que tiene que hacer la Justicia es investigar hasta el último milímetro-, considera-. Es verdad que las cuentas están auditada por el Tribunal de Cuentas, pero lo que se audita es lo que hay en las cuentas públicas, en los libros contables, y los casos de financiación irregular normalmente van por otro carril, esto no es garantía de nada. Lo que esperamos los socialistas es que haya lo que haya se sepa y haya las consecuencias penales que tenga que haber para los responsables".

"Hay tarea en el PSOE"

El presidente Sánchez consideró, en uno de sus últimas comparecencias públicas, que el "caso Cerdán/Ábalos" ya estaba amortizado en cuanto a su repercusión. "En términos políticos ha tenido unas consecuencias para el PSOE-, apunta Lobato-. Son dos secretarios de organización seguidos (los supuestos implicados) y eso tiene un coste político. A partir de ahí lo importante es la reacción. ¿Amortizado en términos comunicativos o electorales? Bueno, esto va a tener consecuencias porque hay un proceso judicial. Lo único es ver cómo reaccionamos nosotros, si hay autocrítica, si somos capaces de organizarnos mejor para que no vuelva a pasar y ahí es donde hay tarea en el PSOE y en la política en general; en transparencia hay mucho que hacer".

