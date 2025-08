¿Podrían invalidarse los audios de Cerdán?: La Mesa de la Justicia responde

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, han entrado en directo en Espejo Público para responder a una de las grandes incógnitas sobre la defensa de Santos Cerdán: ¿podrían invalidarse sus audios?

Una cuestión "sencilla"

Martín Pallín ha asegurado que se trata de una cuestión “sencilla” y “meramente técnica”: “Serán los técnicos los que deban llegar a la conclusión de que son auténticos, cómo se han conseguido y de qué manera”. Por su parte, Villegas ha sido mucho más contundente: “Aquí la respuesta es clara: no. Los audios son un indicio y, en su caso, una prueba válida. Lo que tenemos que ver es si han sido manipulados o no, pero ahora mismo no hay ningún indicio de ello".

Existen otras pruebas

Ambos expertos han coincidido en que, más allá de los audios,existen otro tipo de pruebas -documentales, testimoniales, etc.- que pueden entrar a formar parte de la causa. En ese sentido, Martín Pallín ha comentado que “cuando la cuestión pasa al Ministerio de Fomento, incuestionablemente, hay otros elementos” porque entran en juego adjudicaciones de obra pública y, por lo tanto, mesas de contratación: “Esas personas tienen que declarar cómo llegaron a hacer el dictamen sobre cuál era la oferta más adecuada. Y eso es otra clase de prueba”, ha indicado.

“Si se ha cometido alguna ilegalidad, eso hay que expulsarlo. Eso es lo que llaman los juristas la doctrina del árbol prohibido. Es como una manzana podrida. Si hay algo que está mal, hay que cortarlo con un bisturí, extraerlo de la causa y solamente tiene que quedar la parte que esté sana”, ha explicado el secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. En cualquier caso, Villegas ha recordado que, por el momento, esto es un “escenario hipotético”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.