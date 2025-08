Juan Bravo, sobre la entrevista de Cerdán: "Todas las personas que están en el entorno de Sánchez acaban teniendo problemas"

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE,sorprende con una entrevista íntegra desde la cárcel para La Vanguardia. En ella, asegura no reconocer los audios y niega los hechos que se le imputan. Además, cuestiona su relación con Koldo y Ábalos afirmando que no se ha llevado comisiones ni sabía que se hacía.

Entrevista a Juan Bravo

En el programa Espejo Público tenemos la respuesta del Partido Popular. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, reacciona a las respuestas de Santos Cerdán. "Todas las personas que han estado en el entorno de Sánchez acaban teniendo problemas". El político lo tiene claro, la relación de Santos Cerdán y Sánchez tenía dificultades y lo ha puesto de manifiesto.

Asimismo, cuenta que, para él, lo más importante de esta entrevista no es lo que el ex secretario de Organización dice, sino lo que deja entrever. Lo curioso lo encuentra, por ejemplo, en el matiz que pone cuando le preguntan por la financiación irregular del Partido Socialista. Él dice: "Que yo sepa, no".

"Él tiene más información que la que podamos tener ninguno de nosotros"

El del PP opina que Santos Cerdán tiene mucha información: "Era el número 2, la persona de confianza del señor Sánchez". Cree que es el que puede dar explicaciones y que no es el Partido Popular el que debe hacer el trabajo de investigación, que tienen que ser los jueces y los fiscales: "Hay que dejar a la gente trabajar sin interferir para que los españoles conozcan la verdad".

"El que haya hecho las cosas mal que tenga toda la aplicación de la ley"

Juan Bravo defiende la actuación de su señoría: "Ha tomado la decisión que consideraban que era la correcta". Los audios, dice, han servido de pruebas y él no va a ponerlo en tela de juicio. "Ellos atacan a jueces y fiscales, han atacado a medios...", insiste diferenciando al Partido Popular con el Partido Socialista y dejando claro que ellos no entrarán a atacar eso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.