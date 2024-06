¿Podría una serpiente comerse a una mujer en España como ha pasado en Indonesia?

Una serpiente ha engullido a una mujer, ha ocurrido en Indonesia. La noticia se ha viralizado por redes sociales rápidamente ante las impactantes imágenes, en las que un grupo de ciudadanos abren en canal a la pitón para sacar el cuerpo de la mujer y se observa explícitamente el cuerpo de la cabeza a los pies.

“Te aseguro que cualquier día puede ocurrir en España”

¿Puede esto ocurrir en España? el director general de Mundo Park, Juan Luis Malpartida nos lo confirma. Asegura que en nuestro país "hay muchas en viviendas". “Los mafiosos y narcotraficantes no saben en qué quemar el dinero y se dedican a comprarse animales exóticos. Y lo peor es que luego se hartan y los sueltan en el campo", confiesa. Además el director advierte: "Está prohibido tener en casa estos animales y también es una barbaridad que los vendan".

El experto tiene en el Gran Park dos ejemplares como los que ha engullido la señora. Cuenta que "cada vez hay más de este estilo porque los abandona". Malpartida no lo dice por alarmar, él lo sabe de primera mano: "No te puedes ni imaginar la cantidad de bichos que estoy recogiendo. Entre ellos la Gran Pantera Blanca a la que seguimos el rastro durante semanas.”

Juan Luis Malpartida tiene miles de serpientes en su gran terrario. Dos ejemplares idénticos a la que se ha papeado a la señora. Dice que también va a sacar a la amarilla gigante que le puso a Salma Hayek cuando vino a Sorpresa Sorpresa para emular la película de Abierto hasta el Amanecer.

¿Cómo puede engullir una serpiente a una mujer?

Nos quedamos asombrados, porque ¿Cómo puede engullir una serpiente a una mujer? "Cualquier serpiente sabe cuando ve a su presa si se la puede comer o no. Eso no quiere decir que aunque no se la coma no pueda estrangularla. Nosotros sabemos por experiencia como funcionan estos animales y ese peligro siempre está", mantiene.