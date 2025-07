Un ciudadano sueco 'alucina' con la okupación en España: “El okupa de arriba quería presidir la comunidad”

Per, un sueco residente en España, lleva años denunciando la okupación de una vivienda de su edificio. Desde 2014, ha tenido que sufrir allanamientos, incendios provocados y numerosas intervenciones policiales. En estos once años ha pedido ayuda a numerosas administraciones, pero la falta de soluciones efectivas le ha llevado a recurrir al Parlamento Europeo a través de una carta.

Alucina con España

Per está desesperado. No da crédito ante la inacción del Gobierno y con la legislación española respecto al fenómeno de la okupación. “Hemos pasado miedo porque el piso ha sido un foco de narcotraficantes, que no son los vecinos más agradables del mundo”. Per denuncia que por la vivienda han pasado distintos perfiles de okupas y destaca el deseo de uno de ellos: “Quería llegar a presidir la comunidad de vecinos”.

Una casa sin dueño

Una herencia vacante es la responsable de este caso de okupación. El inmueble lleva vacío desde que su dueña falleció en el año 2014. Como no dejó herederos, las autoridades buscan familiares indirectos de la propietaria fallecida, pero no dan con nadie y Per, fruto de su desesperación, ha llegado a recurrir a la inteligencia artificial para dar con alguno de sus familiares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.